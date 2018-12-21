«الإمارات» تفتتح صالة جديدة في مطار روما

المصدر: دبي-البيان

افتتحت طيران الإمارات صالة جديدة في مطار ليوناردو دافينشي فيوميتشينو في روما لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

وتتمتع الصالة بموقع جديد في الطابق الثاني من مبنى المغادرين رقم 3، وتطل على مدرج المطار كما توفر إمكانية الصعود المباشر إلى الطائرة. وتبلغ مساحة الصالة 950 قدماً مربعةً وتستوعب ما يصل إلى 162 مسافراً. ويمكن للمسافرين أعضاء الفئتين الفضية والزرقاء الدخول إليها مقابل رسوم محددة.

وتتألق الصالة الجديدة في مطار روما بتصميم عصري مريح، وفقاً للمعايير المعتمدة في تصميم صالات طيران الإمارات حول العالم، إذ تحتوي على أرائك جلدية وثيرة، وشاشات مسطحة LED، ومصلى وحمّامات دوش، ومركز أعمال. كما تضم الصالة منطقة مخصصة لتناول الطعام، فيها بوفيه يقدم تشكيلات متنوعة من الأطباق المحلية والدولية الساخنة والباردة.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: «تكلف إنجاز الصالة الجديدة 4.5 ملايين دولار ، ويشكل هذا الاستثمار جزءاً كبيراً من التزامنا تجاه تزويد عملائنا بأعلى مستويات الراحة على الأرض وفي الأجواء معاً. وتحمل هذه الصالة الرقم 42 ضمن سلسلة صالاتنا في المطارات العالمية، وهو الرقم الأعلى في العالم مقارنة مع الناقلات الأخرى، وسوف نواصل افتتاح مزيد من الصالات الجديدة وتطوير الصالات القائمة في المستقبل».