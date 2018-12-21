10 عناوين أكثر بحثاً على غوغل بالإمارات

المصدر: إعداد - رامي سميح ــ غرافيك: حسام الحوراني

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كشف محرك البحث الشهير «غوغل» عن أبرز 10 أسماء ومواضيع بحث عنها مستخدموه في الإمارات خلال العام الجاري، جاء من بينها «برواز دبي» و«الهيئة الاتحادية للضرائب» ومؤشر جوازات السفر، وسعر «البيتكوين».

1- كأس العالم 2018 الذي جرت استضافته في روسيا وفازت فرنسا ببطولته.

2- الدوري الهندي الممتاز وهو حدث كروي بارز.

3- سريديفي كابور وهي ممثلة هندية توفيت في فبراير الماضي.

4- بريانكا شوبرا وهي ممثلة ومغنية هندية.

5- مؤشر جوازات السفر وحصلت فيه الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً.

6- فورت نايت وهي لعبة فيديو إلكترونية تعمل على نظام تشغيل بلاي ستيشن 4.

7- سعر البيتكوين وهي عملة إلكترونية تتداول عبر الإنترنت فقط.

8- الهيئة الاتحادية للضرائب وهي هيئة حكومية لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.

9- سعر العملة الهندية.

10- برواز دبي وهو أحد معالم دبي الهدف منه إظهار معالم الإمارة في أيقونة فنية ضخمة.