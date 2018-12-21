قطب الإنترنت كيم دوت كوم يستأنف على حكم ترحيله إلى أميركا

المصدر: ولينجتون (د ب أ)

تدخل المعركة القانونية بشأن ترحيل قطب الإنترنت الشهير كيم شميتز المعروف باسم كيم دوت كوم مرحلة جديدة، بعد أن قضت المحكمة العليا النيوزيلندية بمنحه حق الطعن على حكم ترحيله إلى أميركا. وأعلن كيم أنه سوف يستأنف، ومن المتوقع عقد جلسة الاستئناف في أبريل المقبل.

وكيم شميتز هو رائد أعمال إنترنت ألماني-فنلدي وهاكر، ومؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة «ميجا أبلود». وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا قد قضت في فبراير 2017 بأن دوت كوم، مؤسس موقع ميجا ابلود لمشاركة الملفات وأعوانه مؤهلون للترحيل للولايات المتحدة الأميركية لمواجهة تهم جنائية تشمل التآمر لارتكاب أعمال ابتزاز وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال.

وأيدت محكمة الاستئناف بنيوزيلندا في يونيو الماضي هذا القرار، وأعلن دوت كوم أنه سوف يعرض القضية أمام المحكمة العليا.

وكان محامٍ من أميركا قد قال مطلع هذا الشهر إن المحكمة العليا ليس لديها صلاحية قضائية للاستماع لطعن دوت كوم.

ونشرت المحكمة قرارها، وقالت إنه من صلاحياتها الاستماع للقضية ومنحت دوت كوك وأعوانه حق الاستئناف. ويشار إلى أن دوت كوم وثلاثة من زملائه السابقين قد يواجهون حكم السجن لعقود في حال ترحيلهم لأميركا وإدانتهم.