اهتمام بالوحدات قيد الإنشاء

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «دوبيزل» العقارية عن اهتمام ربع المستخدمين المُشاركين في استطلاع أجرته مؤخراً في الإمارات بشراء عقار على الخريطة، أي شراء الوحدات قيد الإنشاء.

وأظهر استطلاع للرأي شارك به أكثر من 3200 مستخدم على منصة دوبيزل في ديسمبر 2018، أنّ أكثر من 840 مستخدماً يُبدون اهتماماً بمشاريع البيع على الخريطة.

وتبين أنّ أهم عاملين يدفعان هذا الاهتمام كانا الرغبة في العيش في العقار مباشرة بعد الاستلام واعتباره استثماراً طويل الأجل.

وقال سامر عابدين، المدير العام لدوبيزل العقارية: «تؤكد نتائج الاستطلاع حقيقة أننا نعيش في فترة مواتية للمشترين.

ويخطط 63% من المشاركين في الاستطلاع إلى الانتقال إلى أو تأجير العقار بعد استلامه، ما يعني رغبة المستثمرين في البقاء بالدولة لفترة طويلة ولديهم نظرة إيجابية تجاه مستقبلهم في الإمارات.

وقد تعزز هذا الشعور مؤخراً بعد إعلان الحكومة منح تأشيرات طويلة الأجل للوافدين المستثمرين في سوق العقارات».

وأضاف عابدين: «إنّ انخفاض الأسعار وتسهيلات قروض السكن جعلت من تكاليف التملّك العقاري أكثر جاذبية من تكلفة الإيجار بالنسبة للمقيمين.

فقد تبيّن لنا من عدد عمليات البحث عبر منصة دوبيزل العقارية خلال هذا العام أنّ ثمة اهتماما متزايدا في بعض المناطق الراقية التي لم تكن في متناول اليد من قبل.

ومن الطبيعي أن تكون العقارات الجاهزة الخيار المفضل لأولئك الراغبين في العيش مباشرة في العقار عند شرائه».