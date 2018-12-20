60 ألف درهم لقضاء ليلة بمنتجع «نيكي بيتش دبي»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف منتجع وسبا «نيكي بيتش دبي»، برنامجاً احتفالياً ساحراً ومُميّزاً بمناسبة رأس السنة الميلادية 2019، إلا أنه قدم عرضاً لعشّاق أسلوب الحياة الراقي تضمن الإقامة في إحدى فلله الفاخرة مقابل 60 ألف درهم.

فيلا

يتضمن العرض قضاء ليلة واحدة في فيلا «ألتيمت بيتش» المؤلّفة من 3 غرف نوم، مع عشاء لـ 6 أشخاص ليلة رأس السنة الميلادية في مطعم «كي ويست» شاملاً جميع المشروبات، مع سرير مجاني لكبار الشخصيات في نادي الشاطئ، إفطار يومي في مقهى نيكي، وخصم 20% على بعض العلاجات المُختارة في سبا نيكي.

كما يشمل البرنامج الاحتفالي أيضاً كافة المرافق في المنتجع، حيث يستضيف مطعم «كي ويست» حفلة الكرنفال الكاريبي، مع عروض غنية ومتنوّعة على الطعام والمشروبات، وفرصة فريدة للمُشاركة في العدّ التنازلي لنهاية العام، ومُتابعة الاحتفال على الشاطئ الخلّاب.

كرنفالات

ويتواصل مهرجان كرنفالات منتجع وسبا نيكي بيتش الذي يحتلّ مكاناً رائعاً ومُتميّزاً على مياه الخليج العربي اللازوردية الخلّابة، مع حفلة الشاطئ المُميّزة والساحرة لنهاية عام 2018 في الهواء الطلق، والتي ستمنح الضيوف وعشّاق السهر فرصة اختتام العام بتألّق وسعادة، والاستمتاع بالترفيه الحيّ.