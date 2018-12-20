«الإمارات» تطور تطبيقاً يُسرع إقلاع رحلات الطيران

المصدر: دبي - البيان

نجحت «طيران الإمارات» في تطوير تطبيق جديد أطلقت عليه اسم «مراقبة المركز»، يجنب الركاب المسافرين من دبي وعبرها أي تأخير ناتج عن تجهيز الرحلات للإقلاع.

وتستخدم فرق العمليات في دبي تطبيق «مراقبة المركز» لمتابعة ومشاركة المعلومات حول سير مختلف أنشطة تجهيز الرحلات للإقلاع لحظة بلحظة. ويساعد التطبيق، من خلال نظام المراقبة والرصد المسبق، على تجنب التأخير وتحسين الأداء في الوقت المحدد، ما يوفر تجربة أفضل للركاب.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «تطبيق مراقبة المركز أداة فريدة ومبتكرة طوّرناها تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة مراجعة سير مناهج عملنا باستمرار، وإدخال وسائل ذكية وأكثر كفاءة لتحسين عملياتنا وتوفير تجربة أفضل للركاب».

وأضاف: «قاد فريقنا للعمليات، بالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات، تطوير نظام مراقبة المركز في وقت قياسي مدته خمسة أشهر، وذلك بناء على حل قائم ومستخدم بالفعل طورته الإمارات للهندسة. ويعمل الفريق الذي يقوم بفحص الوظائف المختلفة لتطبيق مراقبة المركز في الوقت الفعلي لإطلاق نماذج إضافية ستستخدم قبيل نهاية هذا العام».

وتعد «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث تشغل أسطولاً حديثاً مكوناً من 270 طائرة «إيرباص A380» و«بوينغ 777». وتقلع نحو 255 رحلة لطيران الإمارات من مطار دبي الدولي يومياً إلى مختلف وجهات الناقلة عبر قارات العالم الست.

ويتراوح زمن رحلات الناقلة بين أقل من ساعة واحدة إلى أكثر من 17 ساعة. وتكتسب عملية تجهيز الطائرات التي تصل إلى دبي وإعدادها لمتابعة رحلاتها إلى مختلف الوجهات، بكفاءة تامة ومن دون المساس بمعايير الجودة والسلامة، أهمية كبيرة من أجل تجنب حدوث أي تأخير أو إزعاج للركاب.

ويستغرق تجهيز طائرة الإمارات A380 حالياً 105 دقائق، في حين تحتاج طائرة البوينغ 777 إلى 90 دقيقة فقط لكي تكون جاهزة للإقلاع من دبي. وتتضمن عملية تجهيز الطائرات عدداً من الخدمات والفحوصات، التي تشمل التنظيف الكامل للطائرة من الداخل، وخدمة المياه والحمامات، وخدمات التموين وتحميل وجبات الطعام، وخدمة وحدة الطاقة المساعدة APU، وتزويد الطائرة بالوقود، وفحوصات الصيانة، وتحميل أمتعة الركاب والبضائع في عنابر الشحن. وقد يؤدي التأخر في إنجاز أي من هذه الأنشطة إلى تأثير تراكمي ينعكس على سير العمليات.

وباستخدام تطبيق مراقبة المركز، تقوم الفرق التي تؤدي الوظائف المتعددة، من مختلف الأقسام بما في ذلك الهندسة ومراقبة الشبكة وخدمات المطار والعمليات الجوية وعمليات دناتا، بمتابعة عمليات تجهيز الطائرات لحظةً بلحظة.

كما يُصدر التطبيق تنبيهات إلى الموظفين العاملين عند حدوث أي تأخير أو خروج لأي نشاط عن جدول التوقيت المحدد بدقة PTS، سواء داخل الطائرة أم خارجها. وتتيح هذه التنبيهات المسبقة لفرق طيران الإمارات تحديد سبب أي تأخيرات محتملة وحلها.