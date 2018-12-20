الصين تفتتح «فندق المستقبل»

المصدر: بكين - وكالات

افتتحت شركة علي بابا «فندق المستقبل» في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين، والذي يعتمد في طريقة تشغيله على تكنولوجيا الذكاء الصناعي والروبوتات.

وقال وانغ تشون، الرئيس التنفيذي للفندق، الذي يحمل اسم (فلاي زوو)، إنه يمكن للعملاء تسجيل الوصول إلى الفندق، عن طريق مسح وجوههم إلكترونياً ببساطة، كما أن نظام التعرف إلى الوجه المثبت في الفندق، يمكن العملاء من استخدام وجوههم كبطاقات للغرف لفتح الأبواب، والوصول إلى الخدمات الفندقية الأخرى.

وأضاف أنه يمكن للمستخدمين أيضاً، التحكم في الأضواء والتلفزيون والستائر في الغرف، عن طريق مساعد رقمي منشط بالصوت، في حين يتم نشر الروبوتات لتقديم الأطباق والمشروبات والقهوة.