دبي وأبوظبي والشارقة الأكثر جذباً للسياحة الداخلية

المصدر: بكين - د ب أ

تصدّرت دبي وأبوظبي والشارقة قائمة أول 10 مدن زارها المسافرون في الإمارات، متفوقة على نقاط الجذب الدولية مثل بانكوك (وسنغافورة ولندن، وفقاً لبيانات حجوزات 2018 من شركة «أجودا»، إحدى منصات السفر الإلكترونية الأسرع نمواً في العالم.

وتُعرف الإمارات بأنها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، لا سيما وأنها تزخر بآلاف الخيارات المتاحة للإقامة، وتحتضن أطول مبنى، وأكبر حديقة ترفيهية مغطاة، وأضخم مركز للتسوّق.

ومع افتتاح الفنادق الفاخرة الجديدة، وغيرها من خيارات الإقامة، ومراكز التسوّق، والحدائق الترفيهية، ومناطق الجذب السياحي في أنحاء الدولة المختلفة، انتعشت السياحة الداخلية بدرجة كبيرة، إذ توفر تجارب فريدة لجميع أنواع المسافرين.

ومع أن الدافع الرئيس للسياحة الداخلية يتمثّل في الهروب من الازدحام والأجواء الصاخبة، إلا أن أروع العروض في الإمارات تجدها في فنادق فاخرة في قلب المدينة، ففنادق مثل «ون أند أونلي رويال ميراج»، و«شانغريلا قرية البري» تتيح للمقيمين إمكانية الاسترخاء في أجواء راقية.