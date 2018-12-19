تلفزيونات مطوية

المصدر: سيئول - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة «إل.جي إلكترونيكس» الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات تعتزم بدء طرح أجهزة تلفزيون كبيرة قابلة للف مثل الملصقات الورقية في 2019.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إنه سيكون في مقدور مستخدم جهاز التلفزيون الجديد الذي يبلغ مقاسه 65 بوصة لفه على طريقة باب الجراج بمجرد الضغط على زر. ويعمل جهاز التلفزيون الجديد بتكنولوجيا شاشات الصمام الضوئي الثنائي العضوي (أو.إل.إي.دي)، التي تنتج صوراً أشد بريقاً، ويمكن طيها بسهولة أكبر مما هو الحال في شاشات عرض البلور السائل (إل.سي.دي) التقليدية.

وكانت «إل.جي» قد عرضت تكنولوجيا الشاشات القابلة للف في وقت سابق من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يتم طرحها على نطاق تجاري في 2019. وتم عرض نموذج اختباري لهذا التلفزيون في مركز أبحاث «إل.جي».