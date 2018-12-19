المصدر: بكين - د ب أ

أكدت «هواوي» أنها تتوقع عائدات تتجاوز 100 مليار دولار خلال العام الجاري، مشددة على أن قضية توقيف كندا لمينج وانتشو رئيسة الشؤون المالية في الشركة لم يؤثر على أعمال الشركة. وأكد «كين هو» المسؤول التنفيذي بالشركة أن توقيفها لم يكن له أيضا أثر على تنقل موظفي الشركة. وأعرب عن ثقته في عدالة القضاء فيما يتعلق بالقضية، فضلاً عن ثقة الشركة في امتثالها فيما يتعلق بالتجارة العالمية. ونقلت «بلومبرغ» عنه القول إن الشركة تعتزم تخصيص استثمار أولي بقيمة ملياري دولار في مجال الأمن، إلى جانب اعتزامها زيادة استثماراتها في مجال الأمن السيبراني. وكشف عن أن الشركة تعتزم إطلاق هاتفها الذكي الأول بتقنية الجيل الخامس العام القادم. وقال إن الشركة لديها سجل «نظيف» بشأن الأمن.