برج خليفة من أكثر المعالم جاذبية في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

صنفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية برج خليفة من أكثر 15 معلماً جذاباً في العالم، إلى جانب أهرامات الجيزة في مصر، وبناية امباير ستيت وديزني لاند في أميركا وبرج إيفل في فرنسا.

وشملت قائمة المعالم العالمية الجذابة أيضاً برج الحرية في نيويورك، وبرج سي ان في تورنتو وقوس النصر في باريس وقصر بكنجهام في لندن وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو ودار أوبرا سيدني في أستراليا والجامع الأزرق في إسطنبول، وحائط برلين، وتمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أن برج خليفة يتكون من 200 طابق منها 160 طابقاً يصلح للسكن، وتبلغ مساحته الكلية 5.67 ملايين قدم مربعة، ويضم برج خليفة 185 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية.