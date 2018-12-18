قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأبوظبي

المصدر: إعداد- عبد الحي محمد - غرافيك : حسام الحوراني

تتصاعد قدرة إمارة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد أن هيأت مقومات النجاح لاحتضان هذه الاستثمارات.

وتتعاظم أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد أبوظبي، بسبب توجه الإمارة لتقليل اعتمادها على النفط وسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا الحديثة، وترسم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 دوراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بالإمارة، كما نجحت أبوظبي بتوسيع قاعدة المشاركة في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات لكي تسهم الاستثمارات الأجنبية في نمو النشاط الاقتصادي، ومنحها الدور المناسب الذي يمكن أن تقوم به أنشطة الاستثمار الأجنبي.