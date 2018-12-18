«هيتاشي» تشتري وحدة طاقة

أعلنت مجموعة «هيتاشي» الصناعية اليابانية العملاقة، موافقتها على شراء قطاع معدات شبكات توزيع الطاقة التابع لمجموعة «أيه.بي.بي» السويسرية العملاقة مقابل حوالي 11 مليار دولار، في صفقة تستهدف تحويل المجموعة اليابانية إلى لاعب رئيسي في سوق معدات شبكات الكهرباء على مستوى العالم.

وبحسب بيان الشركة اليابانية فإنها ستستحوذ على 80.1 % من أسهم قطاع معدات شبكات الكهرباء في «أيه.بي.بي» الذي تقدر قيمته بحوالي 11 مليار دولار، في حين ستحتفظ الشركة السويسرية بالنسبة المتبقية من أسهم القطاع.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الشركة السويسرية تعتزم توزيع ما بين 7.6 مليارات و7.8 مليارات دولار من حصيلة الصفقة إلى مساهميها من خلال إعادة شراء حصة من أسهمها المطروحة للتداول وغيرها من الإجراءات. طوكيو - د ب أ