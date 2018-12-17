«فيغارو نوتيسم»: دبي وجهة سياحية بتراث بحري عريق

المصدر: دبي- سيد صالح

قال موقع «فيغارو نوتيسم» الشبكي، في تقرير خاص أمس أن دبي تتمتع بمكانة بحرية مرموقة وتراث بحري عريق، حيث كانت تعد منذ زمن بعيد بمثابة مأوى تقليدي آمن يلوذ به البحارة طلباً للحماية من القراصنة الذين كانوا يستهدفون سواحل المنطقة. وأضاف التقرير أن دبي استفادت في هذا الشأن أيضاً من موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يتوسط سواحل آسيا، أوروبا وأفريقيا.

وأكد تقرير الموقع المتخصص في شؤون السياحة البحرية، والصادر عن صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية الشهيرة أن دبي اليوم تستقطب أعداداً غفيرة يقصدونها لغرض السياحة البحرية، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة الترفيهية البحرية المتعددة، والتي تتنوع بين ما هو تراثي وتقليدي مثل الجولات البحرية على متن قوارب «الداو» التراثية، وبين ما هو عصري وفائق الحداثة كأحواض السمك مثل حوض السمك الشهير في دبي مول وأيضاً حدائق الألعاب الترفيهية المائية مثل «وايلد وادي»، فضلاً عن عدد كبير من الشواطئ الساحرة، ومن أبرزها «كايت بيتش» و«صن ست بيتش».

وأوضح التقرير أن زيارة دبي ممتعة على مدار العام، مع أفضلية خاصة في الشتاء، كما تطرق التقرير إلى المعالم الأخرى البارزة، غير المتعلقة بالسياحة البحرية، في دبي، ومن أهمها برج خليفة، أعلى بناء في العالم؛ وفندق برج العرب، أفخم فنادق العالم.