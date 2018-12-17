مطار الشارقة يشارك البحرينيين فرحتهم بالعيد الوطني

المصدر: الشارقة ــ البيان

شارك مطار الشارقة المسافرين البحرينيين أمس احتفالاتهم بالعيد الوطني السابع والأربعين الذي يُصادف السادس عشر من ديسمبر من كل عام، ويتزامن مع ذكرى تولي الملك مقاليد الحكم في المملكة، في ظل إنجازات حضارية عظيمة حيث قام موظفو المطار باستقبال المسافرين البحرينيين القادمين إلى الإمارات عبر مطار الشارقة لقضاء إجازاتهم في ربوع الدولة بالهدايا والضيافة، وقدموا إليهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

كما عبّر المسافرون القادمون من مملكة البحرين عن فرحتهم بهذه المبادرة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها، والتي أدخلت السعادة إلى نفوسهم، وعكست عمق العلاقات الطيبة بين دولة الإمارات وأشقائها.