«إياتا» يتوقع ارتفاع أرباح ناقلات المنطقة في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تسجل الناقلات الجوية في العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة نمواً قوياً في أرباحها خلال العام المقبل.

وطبقاً لأحدث بيانات صادرة عن «إياتا»، فمن المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب على الرحلات الجوية فضلاً عن استقرار أسعار النفط إلى الحد من ارتفاع الكلفة، والذي تضررت منه غالبية الناقلات الجوية في العالم كثيراً خلال العام الجاري.

وتوقع «إياتا» في أحدث بياناته أن يبلغ صافي أرباح الناقلات الجوية العالمية خلال العام المقبل 35.5 مليار دولار، بالمقارنة مع أحدث توقع لصافي أرباحها خلال العام الجاري، والذي بلغ 32.3 مليار دولار فقط. وفي ما يخص صافي أرباح صناعة الطيران العالمية في المجمل خلال العام المقبل، فتوقع «إياتا» أن تبلغ 885 مليار دولار، بارتفاع نسبته 7.7%. وعن أعداد المسافرين العالمين، توقع «إياتا» أن يبلغ 4.59 مليارات مسافر في 2019، بالمقارنة مع 4.34 مليارات مسافر في 2018.