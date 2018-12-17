مطارات الدولة تواصل النمو مع توسع الناقلات الوطنية

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واصلت مطارات الدولة تحقيق معادلات نمو جيدة منذ بداية العام الجاري سواء من حيث أعداد المسافرين أو الحركة الجوية وذلك بدعم من توسع الناقلات الوطنية والناقلات العاملة في المطارات.

118

مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 11 شهراً.

2.5 %

نمو عدد المسافرين عبر المطارات المحلية خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي

9.9

ملايين مسافر استخدموا مطارات الدولة خلال شهر نوفمبر

769.5

ألف حركة جوية في سماء الدولة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري

68902

حركة جوية سجلتها المطارات المحلية خلال نوفمبر

2297

المتوسط اليومي للحركة الجوية خلال نوفمبر الماضي

8.3

ملايين مسافر عبر مطار دبي في أغسطس وهو الأعلى في تاريخه خلال شهر.

18.012

مليوناً عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.