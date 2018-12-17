مطارات أبوظبي تطرح عروضاً للاحتفالات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي طرح مجموعة واسعة من العروض الحصرية والمجزية، التي توفرها السوق الحرة بمطار أبوظبي تزامناً مع حلول موسم السفر وبدء العطلات الشتوية، وعيد الميلاد المجيد، التي ستمنح خلالها المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي فرصة للاستمتاع بأجواء الأعياد.

قال مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «نحرص على ترسيخ كرم الضيافة العربية وإظهار الأصالة التي تترجمها خدماتنا، التي نوفرها في جميع مرافق مطارنا، لنضمن أن يحظى جميع ضيوفنا بتجربة سفر ممتعة وسلسة تلبي احتياجاتهم وتعكس التزامنا بأعلى معايير التميز».

وتطلق السوق الحرة أبوظبي بالتعاون مع «دي أف أس» حملة تسويقية حول تقديم الهدايا تحت عنوان «أعطي السعادة»، وذلك للاحتفاء بموسم الأعياد وبهدية العطاء، حيث يستطيع المسافرون إضافة لمسة خاصة بهم على الهدايا، التي اقتنوها من السوق الحرة، وذلك من خلال محل تزيين الهدايا الخاص وعربات التزيين المتواجدة في السوق.