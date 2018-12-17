«يو إل» تكشف عن حلول أمنية خلال موسم الأعياد

المصدر: دبي- البيان

كشفت «يو إل»، منظمة الأمان والسلامة العالمية، عن مجموعة من الحلول الأمنية لمساعدة المتسوقين والتجار في حماية خدماتهم المصرفية الرقمية، والحفاظ على أمن بياناتهم الشخصية خلال موسم الأعياد. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من حرص «يو إل» على أمن العملاء، وفي سبيل مكافحة مختلف أنواع الاحتيالات، نتيجة تزايد المخاطر والتهديدات الإلكترونية.

وقال حامد سيد نائب الرئيس، المدير العام لدى شركة يو إل في المنطقة: «تنشغل منصات التسوق الإلكتروني في هذا الوقت من العام، بكمّ هائل من المتسوقين الرقميين لشراء الهدايا لأحبائهم في بلادهم وخارج حدود البلاد. ونعمل في شركة «يو إل» باستمرار، على توفير خبرة أمنية موثوقة، تضمن للمستهلك راحة البال، حتى في موسم الأعياد، الذي تكثر فيه الاحتيالات المالية».