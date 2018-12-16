نمو عدد سياح الإمارات إلى سويسرا

المصدر: دبي - البيان

كشفت إحصاءات هيئة السياحة السويسرية أن عدد السياح المسافرين من الإمارات إلى سويسرا خلال 2017 بلغ 137934 سائحاً؛ بنمو نسبته 9,1% مقارنة مع 2016 والذي بلغ 126393 سائحاً.

وقال ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون: «بعد النجاح الذي حققته سويسرا خلال السنة الماضية، ما زلنا نعمل على الترويج للسياحة الشتوية في سويسرا، إذ تُمثّل الطبيعة الدافع الأول لسفر الإماراتيين وعائلاتهم والخليجيين بشكل عام إلى سويسرا». وتستقبل سويسرا زوارها الخليجيين بتوفير فعاليات شتوية مبتكرة مفعمة بنشاطات وأنشطة لا تنسى مع العائلة والأصدقاء.