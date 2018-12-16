«الإمارات» تحتفل ببدء رحلاتها إلى سان فرانسيسكو

المصدر: دبي - البيان

احتفلت طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى سان فرانسيسكو، حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى هذه المدينة في 15 ديسمبر 2008، أكثر من 2.4 مليون مسافر.

وتشكل سان فرانسيسكو إحدى بوابات طيران الإمارات الرئيسة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكانت الناقلة قد استهلّت خدمتها إلى المدينة بثلاث رحلات أسبوعياً بطائرات البوينغ 777، وخلال عشرة أشهر، أصبحت هذه الخدمة يومية لتلبية الطلب المتزايد.

وفي عام 2014، بدأت الناقلة تشغيل طائراتها A380 على خط دبي - سان فرانسيسكو ما رفع السعة المقعدية بنسبة 38%، ووفر خيارات سفر أوسع للمسافرين. وقال ماثياس شميد، نائب رئيس أول طيران الإمارات في أميركا الشمالية: «يسرنا أن نحتفل بمرور 10 سنوات على بدء خدمة سان فرانسيسكو، هذه المدينة التي تعد سوقاً رئيساً لنا، ونحن نفخر بالدور البارز لتسهيل سفر عملائنا من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف دول العالم».