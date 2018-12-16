سوق دبي الحرة تفوز بجائزة اجتماعية

المصدر: دبي - البيان

نالت سوق دبي الحرة «جائزة التأثير الاجتماعي»، من جمعية جلف فور جوود، خلال حفل لاركفيلد كيدز الخيري، أقيم في السفارة البريطانية مؤخراً، ونظمته جلف فور جوود، بالتعاون مع منظمة لاركفيلد كيدز، وحظيت السوق بهذا التكريم، تقديراً لدعمها الدائم لرؤية تمكين الإنسان، وبناء مشاريع خيرية مستدامة للأطفال حول العالم، وكذلك التميز في مجال التأثير الإيجابي في مواجهة التحديات المجتمعية والاجتماعية.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير من جلف فور جوود، لالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، ونأمل أن تسهم مبادراتنا، والكثير منها ينطوي على مدخلات موظفينا، في ترك أثر إيجابي في المجتمع الذي نعمل فيه». حضر المناسبة، التي هدفت إلى جمع الأموال لتحسين حياة الأطفال، وخاصة في منظمة لاركفيلد كيدز، نحو 500 ضيف من مؤسسات إماراتية مختلفة.