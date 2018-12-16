استطلاع «البيان الاقتصادي»: المسافرون يفضلون الإمارات لقضاء عطلة رأس السنة

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن توجهات المسافرين خلال إجازة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2019 تتجه نحو السياحة داخل الدولة على حساب السفر إلى الخارج.

وقال 83% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان الإلكتروني» إنهم يفضلون قضاء عطلة رأس السنة داخل الدولة مقابل 82% عبر «تويتر»، بينما بلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي 80% عبر «فيسبوك».

وأعرب 17% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع «البيان الإلكتروني» و18% عبر «تويتر»، و20% عبر «فيسبوك» عن تخطيطهم قضاء العطلة لهذا العام خارج الدولة.

ويستعد الكثير من العائلات والسياح للانطلاق نحو احتفالات رأس السنة المنتظرة كل عام، خصوصاً في دبي، التي سجلت أرقـــاماً قياسية بسلسة من العروض الخاصة بالألعاب النارية في أبرز وجهات الإمـــارة مثل برج خليفة وبرج العرب وذا بيتش وغيرها، وباتت ضمن قائمة أبرز أربع وجهات في العالم للاحتفال برأس السنة، لتنافس نيويورك وســيدني وهونغ كونغ.

وتوقع خبراء في قطاع السياحة والسفر، جذب الإمارات لمئات الآلاف من السياح خلال فترة الاحتفالات، وذلك لانفراد الدولة بتوفير خدمات سياحية ذات جودة عالية، لا تتوافر في كثير من الوجهات حول العالم.

وأضاف الخبراء: إن الإمارات، بما تملكه من شركات طيران متنوعة تصل رحلاتها لمختلف دول العـــالم، إضـــافة إلى السهولة الكبيرة التي توفرها في إجـــراءات الدخول والخروج، وتنوع المرافق الفندقية قادرة على اجتذاب مختلف شرائح السياح الراغبين في قضاء ليلة رأس سنة استثنائية.