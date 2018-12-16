مقاضاة هيونداي وكيا في أميركا

المصدر: لوس أنجليس- د ب أ

رفع مالكو سيارات «هيونداي» و«كيا» في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية ضد شركتي صناعة السيارات الكوريتين، تتهم الشركتين بتعريضهما لخطر اندلاع حريق مميت من محركات معيبة في عدد من طرازاتها.

وقالت شركة المحاماة هاجينز بيرمان في القضية التي رفعت أمام محكمة في كاليفورنيا: «لم تخف هيونداي وكيا عيب المحركات عن المستهلكين فحسب، لكنهما أخفتا أيضاً أن العيب يشكل خطراً جدياً على السلامة».

وقال متحدث باسم شركة هيونداي: إن الشركة تريد أن تتحقق من الاتهامات قبل التعليق، بينما لم ترد على الفور شركة كيا التابعة لها على طلب للتعليق. وكانت هناك تقارير تتردد منذ فترة طويلة بشأن الشركتين تفيد بأن محركاتهما عرضة لاشتعال النار بها حتى من دون تعرض السيارات لحادث تصادم.

وفي أكتوبر الماضي، طالب المركز الأميركي لسلامة السيارات الشركتين باستدعاء 9. 2 مليون سيارة قائلاً إن هناك تقارير عن اشتعال النار فيها من دون تصادم كل يوم على مدى أربعة أشهر.