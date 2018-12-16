«سامسونغ» تغلق مصنعاً للهواتف الذكية بالصين

المصدر: سيئول- وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن «سامسونغ» قررت رسمياً غلق أحد مصانعها للهواتف الذكية بالصين. وكانت «سامسونغ» قد اعتادت أن تكون حاضرة بقوة في سوق الهواتف الذكية بالصين، لكن حصتها تآكلت بشكل مطرد في السنوات القليلة الماضية، فوفقاً لبعض التقديرات لا تمثل هواتفها الذكية هناك سوى 1% من السوق الصيني. وذكرت «سامسونغ» أن هذا المصنع يتواجد في مدينة تيانجين بشمال الصين ويضم 2600 عامل، وستقدم الشركة تعويضات للعمال وتعطيهم فرصاً للانتقال إلى مرافق أخرى تابعة للشركة نفسها، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المصنع قبل نهاية العام.