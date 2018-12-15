«الخطوط السريلانكية» تفوز بجائزة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الخطوط الجوية السريلانكية عن فوزها بجائزة أفضل حملة إعلام اجتماعي بالشرق الأوسط للعام 2018 وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة شبكات التواصل الاجتماعي الذي عُقد مؤخراً في فندق ريتز كارلتون في دبي، تأتي الجائزة بعد نجاح الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة العلاقات العامة والإعلام الرقمي الإماراتية «بزنس كوميونيكيشنز» التي نظمت الحملة بالمنطقة.

وقال أسيري ويكراماسوريا، مدير الخطوط السريلانكية في الإمارات:«نتشرف بالفوز بجائزة أفضل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2018 ضمن حفل توزيع جوائز قمة شبكات التواصل والذي يؤكد على دعم أعمال الشركة بالمنطقة».