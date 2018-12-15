«بوينغ» تسلم الطائرة رقم 787 من طراز 787 دريملاينر

المصدر: شيكاغو - د ب أ

ذكرت بوينغ أنها وصلت إلى نقطة فارقة في عمليات التصنيع، حيث قامت بتسليم الطائرة رقم 787 من طراز 787 دريملاينر، وهو الطراز الأسرع مبيعاً في فئة الطائرات ذات الممرين. تم تسليم الطائرة، التي طُبِع على جسمها شعار خاص، بهذه المناسبة إلى «ايركاب» أكبر شركة في العالم لتأجير الطائرات، وأكبر عميل للطائرات طراز 787.

وسيتم تأجير الطائرة الجديدة إلى شركة «تشاينا ساذرن ايرلاينز» لتتولى تشغليها. ومنذ بدء تسليم هذه الطائرات في سبتمبر 2011، نقلت عائلة الطراز 787 زهاء 300 مليون راكب من خلال 5ر1 مليون رحلة جوية. وكانت «تشاينا ساذرن ايرلاينز» طلبت عشر طائرات 787 - 7 دريملاينر في 2005، ثم رفعت احتياجاتها من الطائرات ذات الجسم الطويل وطلبت في 2016 شراء طائرات من طراز 787 - 9.