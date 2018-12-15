«دبي فستيفال سيتي» يستقبل 2019 بفعاليات مشوقة

المصدر: دبي - البيان

كشف «دبي فستيفال سيتي»، وجهة التسوّق والترفيه والطعام الرائدة في دبي، النقاب عن برنامجه المذهل والحافل من فعاليات استقبال العام الجديد، والذي يتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهيّة المجانيّة التي ستُقام يوم 31 ديسمبر احتفالاً بحلول العام الجديد.

وسيتاح للمتسوّقين والعائلات والأصدقاء فرصة قيّمة لاستقبال العام الجديد من خلال أمسية ترفيهية رائعة ومتواصلة، تشمل تقديم 4 عروضٍ مذهلة للألعاب النارية التي ستزيّن قبّة السماء خلال الأمسية، واستضافة فرقة موسيقية بمشاركة المغنية الأسترالية الشهيرة كاتي إيلي جاكسون، فضلاً عن تقديم عرض تخيّل الخاص والمميّز. ويعتبر «دبي فستيفال سيتي» واحداً من أبرز وأفضل وجهات التسوّق والترفيه في دبي.