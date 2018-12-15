28 مليون أميركي يرتدون ساعات ذكية في 2019

المصدر: نيويورك - وكالات

توقعت شركة أبحاث التسويق «eMarketer» أن يتم توسيع سوق الساعات الذكية في الولايات المتحدة إلى حد كبير في عام 2019، ووفقاً لتوقعات الشركة، سيرتدي واحد من كل عشرة بالغين أميركيين ساعة ذكية بمعصمهم في العام المقبل.

ومن المتوقع بشكل كبير أن تستحوذ الساعات الذكية على اهتمام أكثر من 10% من السكان البالغين في الولايات المتحدة عام 2019، كما تتوقع سيندي ليو محللة شركة الأبحاث «eMarketer» أن 28.7 مليون أميركي (18 سنة فما فوق)، أي ما يعادل 11.1% من مجموع السكان البالغين في الولايات المتحدة سيرتدون ساعة ذكية على معصمهم.