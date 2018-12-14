«سوفت بنك» تتعاون مع نوكيا

المصدر: طوكيو - رويترز

ذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية أن مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تعتزم إحلال معدات شبكة الجيل الرابع من شركتي نوكيا وإريكسون بدلاً من معدات شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الصينية تدقيقاً شديداً من الولايات المتحدة وبعض حلفائها البارزين بشأن صلاتها بالحكومة الصينية جراء مخاوف من أن تكون بكين تستغلها للتجسس.

وقالت الصحيفة إن «سوفت بنك» ثالث أكبر شركة اتصالات في اليابان ستطلب معدات لشبكتها القادمة للجيل الخامس للهاتف المحمول من اثنين من الموردين الأوروبيين بدلاً من هواوي. وقال متحدث باسم «سوفت بنك» إن التقرير يستند إلى تكهنات ولم يُتخذ أي قرار بعد. ونوكيا وإريكسون من كبار موردي سوفت بنك بالفعل.

وذكرت مصادر في القطاع أن من المرجح أن يستغرق استبدال معدات الجيل الرابع وقتاً وأن يكون مكلفاً. ويأتي تقرير الصحيفة عن استبدال المورد في وقت تستعد فيه سوفت بنك لإدراج وحدتها للاتصالات في بورصة طوكيو 19 ديسمبر الجاري.