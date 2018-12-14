«مجلس التعاملات الرقمية» يرسّخ مكانة الإمارات في الابتكار

المصدر: إعداد - وائل اللبابيدي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يأتي تأسيس دبي «للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية» تماشياً مع الجهود التي تبذلها مؤسسة دبي لمتحف المستقبل في إطار سعيها لتعزيز الابتكار واستخدام تقنيات الجيل الجديد في ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في العالم.

9.5 مليارات دولار

حجم السوق العالمي للتعاملات الرقمية يُتوقع أن يصل حجمه 2021.

300 مليار دولار

حجم الاستثمارات الحالية في تكنولوجيا التعاملات الرقمية عالمياً.

105 ملايين دولار

متوسط حجم المعاملات باستخدام العملة الرقمية في اليوم الواحد.

6.8 مليارات دولار

متوسط قيمة رأس المال لسوق العملة الرقمية «بيتكوين».

مزايا

القيام بالتداولات المالية الرقمية بموافقة جميع الأعضاء.

الحدّ من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

تسهيل التعاملات المالية.

تسهيل عملية التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

المصدر: البيان - مؤسسة دبي المستقبل