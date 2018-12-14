مطارات دبي تحتفل باليوم الوطني للبحرين

المصدر: دبي - البيان

استقبل فريق «هويتي» في مطارات دبي الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي، بالورود والأعلام البحرينية، بمناسبة احتفالات بلادهم باليوم الوطني.

وأعرب أحمد الخياط نائب الرئيس - التميز والأجندة الوطنية التابعة لوحدة الضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي، عن أطيب الأمنيات للشعب البحريني العزيز بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن مظاهر الاستقبال تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، راجياً لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وقام أعضاء فريق «هويتي» الذي يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي، بتوزيع الأعلام والورود والحلوى على الزوار البحرينيين الذين يشكلون جزءاً مهماً من زوار الإمارات على مدار العام.