المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير صادر عن شركة «كاسبرسكي لاب» أن نحو 1.5 مليون هجوم إلكتروني يضرب دول المنطقة يومياً بنمو نسبته 11%، وأن عدد الهجمات على مدار العام الواحد بلع 575 مليوناً.

واعتبر فابيو أسوليني، أحد كبار الباحثين الأمنيين لدى كاسبرسكي لاب، أن المدن في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أضحت «أكثر ذكاءً» نظراً لتبنيها أحدث التقنيات وعملها على تحسين أوضاع سكانها، مضيفاً أن الشركات تواصل كذلك مسيرة تحوّلها الرقمي لتسهيل أعمالها وزيادة الإنتاجية وتيسير التواصل وتقديم الخدمات عبر الإنترنت.

وقال: «لا شك في أن هذا التحوّل يمنحنا المزيد من الراحة، ولكن مع تزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، أصبحنا أكثر عُرضة لمواجهة التهديدات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق نحثّ المستخدمين على إيلاء الأمن الإلكتروني مزيداً من الاهتمام، لأنهم في بعض الأحيان قد يكونون هم أنفسهم الحلقة الأضعف».