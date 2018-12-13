25 % خصومات سوق دبي الحرة في الذكرى 35 لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة عن إطلاق عرض خصوماتها السنوي 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة 72 ساعة، تبدأ في 18 ديسمبر ولغاية الـ 20 من ذات الشهر، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 35 لتأسيسها في العشرين من ديسمبر، وسيتوافر العرض في جميع منافذ السوق (القادمون، المغادرون، الترانزيت) في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وأشار كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إلى أن عرض الخصومات بمناسبة ذكرى تأسيس السوق أصبح حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين الذين يحرصون على توقيت حجوزاتهم في هذه الأيام للاستفادة من العرض، وقال: «أعتقد أن عرض التخفيضات سيخلق أجواء رائعة في سوق دبي الحرة على مدى 72 ساعة، ويسعدنا أن تحقق المبيعات اليومية رقماً قياسياً جديداً في يوم الذكرى».

وتحرص سوق دبي الحرة على إضفاء أجواء احتفالية مميزة بهذه المناسبة على مدى الأيام الثلاثة، حيث وضعت الخطط اللازمة لإجراء سحبي مليونير الألفية (ملينيوم مليونير)، وأروع المفاجآت على سيارة فارهة، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية الأخرى.

وأضاف ماكلوخلين: «نود أن نُشرك عملاءنا وموردينا وفريق عملنا في احتفالاتنا، وهذه هي طريقتنا في التعبير عن شكرنا لهم جميعاً لمساهمتهم في تحقيق السوق لهذه الأرقام الرائعة من المبيعات عبر السنين».

وحقق عرض الخصومات السنوي، الذي أطلقته سوق دبي الحرة للمرة الأولى في العشرين من ديسمبر 2003، نجاحاً باهراً، وأصبح يوم الذكرى حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين في هذا الوقت من العام.