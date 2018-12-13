توقعات بهجمات إلكترونية أكثر في 2019

المصدر: دبي - البيان

توقّعت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد المتخصصة في حلول الأمن الرقمي، المزيد من الهجمات الإلكترونية خلال 2019، حيث سيعمل مجرمو الإنترنت على رفع درجة كفاءة أساليب الهجوم المعتمدة عبر إضافة عناصر أكثر تطوراً للاستفادة من نقاط الضعف في مشهد قطاع التكنولوجيا المتغير.

وقال جريج يونج، نائب رئيس الأمن الإلكتروني في الشركة: «مع دخولنا 2019، فإنه يتعين على الشركات والمؤسسات إدراك التأثيرات الأمنية المترتبة على تنامي الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية، والتقارب الحاصل بين تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التكنولوجيا التشغيلية، وزيادة معدلات استخدام تقنيات التحكم عن بعد.

وتشير توقعاتنا إلى أن مجرمي الإنترنت سيواصلون استخدام أساليب تضمن لهم تحقيق النجاح، وتتمثل في الاستفادة من الثغرات القائمة وتقنيات الهندسة الاجتماعية وبيانات الاعتماد المسروقة».

وأضاف: «نظراً لتوسع نطاق الهجمات على الشركات وتنامي تهديدات الإلكترونية مجهولة المصدر، أصبح من الضروري للشركات أن تقوم بتوظيف مزيد من الموارد لتعليم موظفيها والارتقاء بمستوى قدراتهم للمساعدة في الحماية من هذه الهجمات المتنامية».

وأشار تقرير للشركة حول توقعاتها للعام المقبل إلى أن الدور الذي تلعبه تقنيات الهندسة الاجتماعية في نجاح الهجمات الموجهة ضد الشركات والأفراد سيواصل نموه العام المقبل.