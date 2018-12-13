الأجهزة اللوحية تساعد المتاجر على تحسين الخدمة

المصدر: إيلينوي- البيان

توصلت شركة زيبرا تكنولوجيز كوربوريشين إلى أن الأجهزة اللوحية تسهم في تقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث قال ثلثا موظفي متاجر التجزئة، الذين شملهم استطلاع أجرته الشركة، إن تزويدهم بأجهزة لوحية يمكنهم من تقديم خدمة أفضل ومن تحسين تجربة التسوق المقدّمة.

واتفق 55% من موظفي متاجر التجزئة، الذين شملهم الاستطلاع على أن الشركات التي يعملون لديها تعاني من نقص في الموظفين، فيما عبّر 49% عن شعورهم بأنهم منهكون في العمل. وعبّر موظفو المتاجر عن شعورهم بالإحباط نظراً لعدم قدرتهم على مساعدة الزبائن، حيث قال 42% منهم إنهم بالكاد يجدون الوقت الكافي لمساعدة المتسوقين نتيجة الضغط الواقع عليهم لتنفيذ مهام أخرى.

وذكر 28% آخرون ممن شملهم الاستطلاع أن من الصعب عليهم إيجاد المعلومات اللازمة لمساعدة المتسوقين، واتفق غالبية صانعي القرار في قطاع التجزئة ونسبتهم 83% وموظفو متاجر التجزئة ونسبتهم 74% ممن شملهم الاستطلاع على أن تزويد موظفي المبيعات بتقنيات متطورة سيسهم في تحسين تجربة التسوق.