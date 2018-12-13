المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت شركة غوغل أن جميع التطبيقات الموجودة على متجرها «غوغل بلاي» حالياً آمنة بنسبة 100%، وأنها أزالت عدداً كبيراً من التطبيقات الموجودة والتي اكتشفت أنها تحوي عدداً من البرمجيات الضارة.

واستهدفت «غوغل» في حملة التطهير الأخيرة جميع التطبيقات التي تتضمن برمجيات خبيثة، وخاصة تلك التي تحوي نظم الإعلانات الاحتيالية.

ووفقاً لموقع «أندرويد كوميونتى» المعني بشؤون التكنولوجيا والتقنية، أشارت الشركة الأميركية إلى أن معظم التطبيقات التي تم إزالتها من متجرها يصل عدد مرات تحميلها لأكثر من مليونين أو ما يزيد، وأبرزها تطبيقات ألعاب وتطبيقات أدوات مساعدة. وكانت تلك التطبيقات تسمح بالوصول إلى خوادم «أندرويد» بصورة سرية، كما تفتح متصفحات خفية تستهلك بيانات المستخدمين بصورة سرية دون علمهم.