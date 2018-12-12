«طيران الإمارات» تقدم أطباقاً خاصة للركاب خلال موسم العطلات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفالاً بموسم العطلات، بدأت «طيران الإمارات» تقديم وجبات تقليدية خاصة لركابها على الأرض وفي الأجواء قبيل وخلال الرحلات في جميع الدرجات. وتتوفر هذه الوجبات الموسمية الخاصة للسنة الثالثة على التوالي للعملاء المسافرين من دبي إلى أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا طوال شهر ديسمبر الجاري.

تشمل الوجبات على الطائرات شرائح الديك الرومي المشوية والبطاطا المهروسة والقرع المهروس والخضار الطازجة وأنواع الكعك الخاصة، بالإضافة إلى الشوكولاته الفاخرة، ما يجسد رؤية «طيران الإمارات» والتزامها تقديم قوائم طعام إقليمية وموسمية باستخدام مكونات طازجة ذات جودة عالية عبر شبكة رحلاتها العالمية.

ويستمتع ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال قبيل المغادرة بوجبات وأنواع خاصة من الكعك في الصالات الخاصة بطيران الإمارات. كما تم إعداد وجبات خاصة بالموسم للأطفال المسافرين على الرحلات، تشمل بالإضافة إلى الأطباق الرئيسة السكاكر والحلويات والشوكولاته. أما دمى الحيوانات ضمن مجموعة «فلاي وذ مي أنيمالز»، فقد أضيف إليها شخصية خامسة خلال ديسمبر هي دمية الطائر «روبن». كذلك سيتمكن الأطفال من الحصول على صور فورية تلتقطها المضيفات.

وتتيح «طيران الإمارات» لركابها من جميع الأعمار الاستمتاع بنظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يعد أحدث وأشمل أنظمة الترفيه في العالم، حيث يوفر أكثر من 3500 قناة تعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة والكلاسيكية والألبومات الغنائية

في سياق متصل، نصحت «طيران الإمارات» عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، وأن يضعوا في اعتبارهم كثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي خلال موسم العطلات المقبل وكثافة حركة السير نتيجة لاستمرار أعمال الطرق. وتتوقع الناقلة أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على السفر، وأن تصل حركة المسافرين نهاية هذا الأسبوع إلى أقصى ذروتها، اعتباراً من بعد غد.