استخدام الواقع الافتراضي لعرض مرافق «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

أطلق «مركز إي 2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض»، والذي طوّرته «دبي الجنوب» جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد؛ للاطلاع على ما يقدّمه من مرافق وتجهيزات عصرية وحديثة. ويعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه في قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، ويستعرض أهم المرافق الداخلية للمركز بعرض 360 درجة لتمكين المستخدمين بالاستمتاع بتجربة افتراضية استثنائية.

وقال دانيل فيلا، المدير العام لـ«مركز إي 2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض»: «أطلقنا المركز منذ أشهر قليلة لنخبة من منظمي الفعاليات العالمية، ليكون منصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة وتوفير تجربة استثنائية للزوار لمسافة تصل إلى 10 آلاف ميل من الموقع».