المصدر: دبي - البيان

كشفت «دوبيزل» العقارية أن التفاوض وسيلة ناجحة لخفض إيجارات العقارات، حيث نجح 62% من مستخدميها في التفاوض على خفض إيجارات منازلهم العام الماضي. وقالت في استطلاع شارك به 1400 مستخدم على منصة «دوبيزل» في نوفمبر 2018، إن أكثر من 900 منهم يستأجرون عقارات حالياً في الإمارات، حيث نجح 18% من هؤلاء في المفاوضة على خفض أكثر من 15% من الإيجار السنوي، في حين قام 7% من المشاركين بالمفاوضة على خفض الإيجار بنسبة 10 - 15%، وقام 19% بالمفاوضة على تخفيض ما نسبته 5 - 10% من الإيجار.

وقال سامر عابدين، المدير العام لدوبيزل العقارية: «أصبحت أسعار السوق العقاري في الإمارات معقولة أكثر، ما منح المستأجرين قوة تفاوضية أكبر تُمكنهم من الحصول على تسعير دقيق لعقارهم بحسب السوق».