غصن يطعن على تجديد حبسه

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت محكمة في طوكيو أمس إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة «نيسان موتورز» طعن على قرار المحكمة تجديد حبسه بعد ظهور مزاعم جديدة عن ارتكابه مخالفات مالية. وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءاً من 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

ووجه الادعاء اتهامات رسمية لغصن أول من أمس وجدد حبسه في مزاعم عن تقليل دخله في الدفاتر عن ثلاثة أعوام أخرى حتى مارس 2018، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 ديسمبر الجاري. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا شهوراً منذ توجيه الاتهام الرسمي وحتى بدء المحاكمة وغالباً ما يُرفض خروج المتهمين بكفالة خلال هذه المدة.

وأوضحت «نيسان» أن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي.