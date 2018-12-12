أول مختبر لإنترنت الأشياء بالسعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أنها أطلقت بالشراكة مع شركة «هواوي» مختبر «إنترنت الأشياء» الأول في المملكة. يهدف إنشاء المختبر الجديد في مركز «هواوي» للابتكار بالعاصمة الرياض إلى توفير المنصة المناسبة لخدمة رواد الأعمال، ومساعدتهم في ابتكار تطبيقات «إنترنت الأشياء» التي ستساهم بشكل مباشر في تلبية متطلبات أهم القطاعات في المملكة.

ومن شأن هذه المبادرة المشتركة، أن تساهم في دفع عجلة تطوير المنتجات والتطبيقات من جهة، وتشجع من جهة أخرى على تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل المفتوح والتشاركي لتقنيات «إنترنت الأشياء».