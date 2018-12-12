هجوم إلكتروني يضرب شركة نفط

المصدر: ميلانو - رويترز

ذكرت شركة «سايبم» الإيطالية للخدمات النفطية أنها اكتشفت هجوماً إلكترونياً مصدره الهند أثر بشكل رئيسي على خوادمها في الشرق الأوسط. وأضافت الشركة في بيان: «نقوم بتجميع كل العناصر المفيدة لتقييم التأثير على بنيتنا الأساسية والإجراءات التي ستتخذ لاستعادة الأنشطة العادية».

وقال ماورو بيازيري، رئيس قسم الإلكترونيات والابتكار في «سايبم» إن الهجوم مصدره مدينة تشيناي الهندية. وأضاف أن الخوادم في بلدان أخرى تعرضت للهجوم وكذلك البنية الأساسية في أبردين باسكتلندا. إن خوادم الشركة في مراكز التشغيل الرئيسية بإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لم تتأثر». وأضاف: «الخوادم التي تعرضت للهجوم أغلقت في الوقت الحالي لتقييم حجم الهجوم وأنظمة دعم البيانات سيجري تنشيطها حالما يتم القضاء على التهديد».