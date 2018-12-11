غوغل تنفي إطلاق محرك بحث في الصين

المصدر: د ب ا

قال "سندار بيتشاي" الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة "غوغل" في شهادته أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي إن الشركة لا تعتزم إطلاق محرك بحث في الصين.

وأضاف "ليس لدينا الآن أي خطط لإطلاق محرك بحث في الصين"، مشيراً إلى أن الصين حريصة على ضمان حرية الحصول على المعلومات.

كانت تقارير قد أشارت إلى أن "غوغل" تستعد لإطلاق مشروع "دراغون فلاي" كمحرك بحث صيني مع العودة إلى السوق الصينية والتي كانت قد اضطرت للخروج منها قبل عدة سنوات بسبب قيود الرقابة الصينية على تصفح الإنترنت في الصين بشكل عام.