%22.5 تراجعاً في الهجمات الإلكترونية بالإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـــ رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 22.5% خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وانخفض عدد الهجمات إلى 402 هجمة خلال 11 شهراُ، وذلك مقابل 519 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وأظهرت البيانات، أن 192 هجمة كانت آثارها متوسطة و142 هجمة منخفضة و64 شديدة أو حادة، وكانت أهداف الهجمات إما تسريب معلومات أو تصيدا واحتيالا أو تشويه مواقع إلكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وذكرت البيانات أن إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 81.