إماراتية ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز إماراتي جديد يعكس مكانة المرأة الإماراتية وقدراتها في عالم المال والأعمال، صنفت مجلة فوربس الأميركية العريقة الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، لتكون واحدة من ثلاث سيدات أعمال عربيات فقط في اللائحة والإماراتية الوحيدة في قائمة هذا العام، وذلك وفق التصنيف السنوي الذي أصدرته المجلة يوم أمس.

وتقدمت الدكتورة رجاء القرق ثماني مراتب في التصنيف الجديد مقارنة بتصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة 82 عالمياً، وتكون ثاني امرأة عربية على القائمة بعد سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان. وأهدت القرق هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل أسباب النجاح والتميز للمرأة الإماراتية، التي ارتفع شأنها عالياً، وحققت إنجازات يفخر بها الوطن والمجتمع الإماراتي، معتبرةً أن رؤية قيادتنا الحكيمة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وقد حافظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صدارة قائمة مجلة فوربس، وذلك للعام الثامن على التوالي، في حين احتلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المركز الثاني، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المركز الثالث.