«متحف المستقبل» أيقونة عالمية في شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

زاد مشروع متحف المستقبل من تألق شارع الشيخ زايد بوصفه من علامات قوة اقتصاد دبي ونهضتها العمرانية، ويشهد هذا الشارع كل عام ولادة ناطحات سحاب على جانبيه في فترة قياسية غير مسبوقة في أي مدينة عالمية.

وأصبح هذا الشارع المهم قلب المدينة النابض ليلاً ونهاراً بمنافذه التجارية والترفيهية ومعالمه المعمارية الفريدة.

يعد شارع الشيخ زايد نموذجاً فريداً لتطبيق معايير التنمية العمرانية والحضرية المستدامة، لا سيما معيار التنمية الداعم للنقل الجماعي بفضل التخطيط المنظم لاستعمال الأراضي واستيعاب الكثافة السكانية المتنامية فيه.