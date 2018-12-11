سيمانتك تكشف عن أول شبكة عصبية لحماية البنية التحتية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سيمانتك» أمس، عن إطلاق نظام ICSP، أول أداة متكاملة مع الشبكات قائمة على الوصلات العصبية الاصطناعية لفحص وحدات التخزين USB على مستوى القطاع، والتي تساعد المؤسسات على حماية البنية التحتية الحرجة من خلال منع الأضرار المادية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية على التكنولوجيا التشغيلية. وتحتل التكنولوجية التشغيلية مكانة هامة في مجالات مثل الطاقة والنفط والغاز والتصنيع والنقل، ولكن الأنظمة القديمة غالباً ما تكون غير محدثة ويصعب تأمينها بأدوات الحماية التقليدية للنقاط النهائية. وتعتمد الشركات عادة على أجهزة بها وصلات USB لتحديث الأنظمة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالبرامج الضارة والهجمات الموجهة كما هو مذكور في تقرير التهديدات الأمنية للإنترنت من سيمانتك لعام 2018 (ISTR).