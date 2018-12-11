استقالة محافظ البنك المركزي الهندي

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أعلن يورجيت باتيل، محافظ البنك المركزي الهندي «ريزيرف بنك أوف إنديا»، استقالته أمس، وفقاً لما نشرته صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن هذه الاستقالة تأتي على خلفية تصاعد حدة التوتر منذ أكتوبر الماضي بين باتيل ومسؤولين في الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بسبب خلافات بين الجانبين بشأن استقلالية البنك المركزي. ونشر باتيل تصريحاً أمس عبر الموقع الشبكي للبنك المركزي وأفاد فيه بأن «أسباباً شخصية» هي التي دفعته للتخلي عن منصبه، الذي يشغله منذ سبتمبر 2016. وأضاف باتيل أن استقالته تسري «بأثر فوري».

وذكرت «فاينينشال تايمز» أن استقالة باتيل من شأنها أن تفتح الطريق أمام مودي لاختيار شخصية أكثر طاعة لتخلف باتيل في منصبه.