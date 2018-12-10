«أوبو» تستثمر 1.43 مليار دولار في الأبحاث 2019

المصدر: دبي- البيان

كشفت «أوبو» أنها سوف تضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحوث والتطوير خلال العام 2019. وقال توني تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أوبو» خلال انعقاد معرض «أوبو للتقنية 2018»، الذي استضافته مدينة شينزين مؤخراً، إن شركته سوف تزيد الإنفاق على البحوث والتطوير إلى نحو 1.43 مليار دولار، خلال العام المقبل، أي بزيادة سنوية قدرها 150%.

وأشار إلى أن الشركة سوف تواصل زيادة الاستثمار في هذا المجال على أساس سنوي. ومع زيادة رأس مال البحوث والتطوير، فإن «أوبو» سوف تقوم بدمج سلسلة التوريد والاستفادة من خبراتها الفنية، من أجل تعزيز قدراتها التقنية.

وإضافة إلى ذلك، سوف تستفيد «أوبو» من مسألة الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير مجموعة من الأجهزة الذكية، بما في ذلك الساعات الذكية والتقنيات المنزلية الذكية، لاستكشاف وتلبية المتطلبات المتزايدة من قبل المستهلكين في عصر «إنترنت الأشياء».